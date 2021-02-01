Parti binasını terör merkezine çeviren HDP'liler mahkemede böyle kıvırdı

İstanbul'da HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatılmıştı. İlçe binasına yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmiş, HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve parti yöneticilerinden Dilan Kılıç gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan HDP ilçe eş başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ercan Sağlam tutuklanırken Dilan Kılıç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SABAH, şüphelilerin mahkemedeki ifadelerine ulaştı. Şüphelilerden Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç'ın PKK terör örgütüne ait posterleri açıklayamadıkları, ilçe binasında bulunan posterlerin arkasında duramadıkları görüldü.

İfadelerinde kıvırdılar

Ercan Sağlam mahkemede verdiği ifadesinde, "Söz konusu resimler kesinlikle benim dönemimde getirilmemiştir, konulmamıştır" demesi dikkat çekti.

Dilan Kılıç ise ifadesinde şunları kaydetti:

"Üniversite öğrencisiyim. HDP bir siyasi parti diye orada bulundum. Zaten siyaset öğrencisiyim. Bunu tecrübe etmek için oradaydım. Bugüne kadar hiç kimse için çalışmadım, üye olmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Orada bulunma amacım tamamen HDP'nin mecliste olması ve siyasi parti olmasıdır"