ATV ekranlarında yayımlanan Destan dizisinde geçen ‘Pars yılı’ ifadesi merak uyandırıyor. Peki, pars yılı ne anlama geliyor?

Pars ne?

Pars, leopar olarak da bilinir, kedigiller familyasından Panthera cinsinin 4 büyük kedi türünden biri. Önceleri parsın, aslan ve panterin melezi olduğu düşünülüyordu. Leopar ismi de Latince Leo ile panter manasında kullanılan Pard kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

Pars yılı nedir?

Destan dizisini takip edenler Pars yılının ne olduğunu araştırmaya başladı. Orta Asya'da 12 Hayvanlı Takvim kullanılıyordu. Bu takvimde yer alan yıllardan birinin ismide Pars yılıdır. 12 yıllık dilimlerlin yer aldığı takvimde 3. yılın ismi pars yılıdır.

Pars yılında; depremlerin, savaşların, anlaşmazlıkların artığına inanılır.

12 hayvanlı Türk takviminde; Bu takvimde her hayvan bir yılı gösterir. Örneğin; “Pars Yılı” gibi. Her yılın o hayvanın özelliklerine göre şekillendiğine inanılır. Örneğin Maymun yılında eğlence ve hilenin artacağı inanışı vardır. Çağ adı verilen (ÇAĞ: 12x5=60 yıl) şeklindeki dönemler halinde ilerler ve bu rakam ortalama insan ömrüdür. 12 Hayvanlı Türk Takvimi Mete Han’ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209’da başlar.