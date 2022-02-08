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Medya Pars yılı nedir?
Medya

Pars yılı nedir?

Son yıllarda tarihi dizilere olan ilgi arttı. ATV ekranların yayımlanan Destan dizisini takip edenler ise pars yılının ne olduğunu, neyi ifade ettiğini araştırmaya başladı. Pars yılı ne ifade ediyor?

Yeniakit Publisher
2022-02-08 21:57:00 -
Pars yılı nedir?

ATV ekranlarında yayımlanan Destan dizisinde geçen ‘Pars yılı’ ifadesi merak uyandırıyor. Peki, pars yılı ne anlama geliyor?

Pars ne?

Pars, leopar olarak da bilinir, kedigiller familyasından Panthera cinsinin 4 büyük kedi türünden biri. Önceleri parsın, aslan ve panterin melezi olduğu düşünülüyordu. Leopar ismi de Latince Leo ile panter manasında kullanılan Pard kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

Pars yılı nedir?

Destan dizisini takip edenler Pars yılının ne olduğunu araştırmaya başladı. Orta Asya'da 12 Hayvanlı Takvim kullanılıyordu. Bu takvimde yer alan yıllardan birinin ismide Pars yılıdır. 12 yıllık dilimlerlin yer aldığı takvimde 3. yılın ismi pars yılıdır.

Pars yılında; depremlerin, savaşların, anlaşmazlıkların artığına inanılır.

12 hayvanlı Türk takviminde; Bu takvimde her hayvan bir yılı gösterir. Örneğin; “Pars Yılı” gibi. Her yılın o hayvanın özelliklerine göre şekillendiğine inanılır. Örneğin Maymun yılında eğlence ve hilenin artacağı inanışı vardır. Çağ adı verilen (ÇAĞ: 12x5=60 yıl) şeklindeki dönemler halinde ilerler ve bu rakam ortalama insan ömrüdür. 12 Hayvanlı Türk Takvimi Mete Han’ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209’da başlar.

 

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