Parmesanlı Salsa Karides nasıl yapılır? Kolay tarif

Omega-3, fosfor, çinko, iyot zengini karidesleri bir de bu tarifle deneyin.

Malzemeler

300 gr jumbo karides

1 diş sarımsak

1. 5 çay kaşığı tuz

1. 5 çay kaşığı karabiber

1. 5 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay bardağı ince rendelenmiş parmesan

0. 25 su bardağı doğranmış maydanoz

1 çay bardağı zeytinyağı

1 limon suyu

1 domates rendesi

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kekik

Koroplast Pişirme Kağıdı

Koroplast Kilitli Poşet

Yapılışı

Ayıklanıp yıkanan karidesler kilitli poşete konur. Üzerinde zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve kırmız pul biber eklenir. Kilitli poşette karidesler sosa bulanır. Pişirme kağıdı serili tepsi üzerine karidesli karışım yayılır. Üzerine parmesan, ince dilimlenmiş sarımsak ve maydanoz serpiştirilir. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirilir. Dip sos için 2 domates rendesi, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, yarımşar çay kaşığı tuz, karabiber ve kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kekik, 1/4 limon suyu bir tencereye alınır. Karıştırılarak orta ateşte kaynayana kadar pişirilir. Kaynadıktan sonra ısısı azaltılıp 2-3 dakika sos kıvamı alana kadar pişirilmeye devam edilir. Ocaktan alındıktan sonra ılık veya soğuk servise hazırdır. Karidesler dip sos ile servis edilir. Afiyet olsun.