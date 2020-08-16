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Aktüel

Parmaklıklar ardındaki maske üretimi 25 milyona yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 16:51:20 -
Parmaklıklar ardındaki maske üretimi 25 milyona yaklaştı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumuna bağlı atölyelerde hükümlülerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, bugüne kadar 24 milyon 650 bin 918 maske üretildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla üretim planını değiştiren cezaevlerindeki iş yurdu atölyelerinde, sağlık çalışanlarının ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için maske, temizlik malzemesi, kolonya ve tulum üretimine hız verildi.

Cezaevlerindeki işyurdu müdürlüklerinde hükümlüler tarafından mart ayından bu yana 24 milyon 650 bin 918 maske, 2 milyon 58 bin 306 tulum ve tek kullanımlık hastane malzemesi üretildi.

Öte yandan cezaevlerindeki atölyelerde 4 milyon 959 bin 283 spanç katlama işi gerçekleştirildi.

İşyurdu müdürlükleri, temizlik ve hijyen malzemelerinin üretimine de hız verdi. Bu kapsamda son 5 ayda 110 ton kolonya, çamaşır suyundan yüzey temizleyiciye kadar 22 farklı alanda da 3 bin 255 ton hijyen malzemesi üretilerek kullanıma sunuldu.

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