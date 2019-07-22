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Parmaklarınızdaki şişliklerin sebebini biliyor musunuz?

Gut hastalığından hamileliğe, iltihaplanmadan alerjiye kadar birçok sebebi olan parmak şişmesi durumu, ciddiye alınması gereken bir belirtidir.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:31
Parmaklarınızdaki şişliklerin sebebini biliyor musunuz?

Vücutta şilik olması, birçok hastalığın habercisi olabilir. Bu şişlik aslında vücudun verdiği bir tepkidir. Birçok sebebi olabileceği gibi, tek başına da bir problem olabilir. 

Tuz tüketimi ve buna bağlı hastalıkları evde kendi yöntemlerinizi kullanarak tedavi etmeniz mümkün.Peki ama neden parmaklar şişer?

Parmak şişmesinin nedenleri

  • nın zayıf olması
  • Gebelik
  • Karpal tünel sendromu
  • Lenf bezlerinde oluşan kitle ya da tümör
  • Gut hastalığı
  • Böcek ısırması
  • Zedelenme
  • Burkulma
  • Fazla kilo
  • Osteoartrit
  • Alerji
  • Böbrek hastalıkları
  • Karaciğer yağlanması

Benzer sorunları yaşadığınızda, en kısa süre içerisinde doktora başvurmalısınız. Bunun yanı sıra bitkisel olarak tedavi etmek isteyen ve destek vermek isteyen kişiler için birkaç yöntem de bulunmaktadır.

Parmaktaki şişkinlik nasıl geçer

Parmaklarınızdaki şişliklerin sebebini biliyor musunuz?

-Zeyitnyağı ve zerdeçalı aynı miktarlarda karıştırarak, sorunlu bölgeye sürmeniz, doğal bir ağrı kesici etkisi gösterecektir.

Karışım; güçlü bir antioksidan olmasının yanı sıra, bölgedeki kan akışını düzenleyerek iltihap oluşumunu da engelleyecektir.

-Eğer bitkisel olarak tedavi etmek istemiyorsanız, kan akışını canlandırarak da şişliği geçirebilmeniz mümkün. Bir kabı soğuk, diğerini de ılık su ile doldurun.Her bir kap içerisinde parmağınızı 3-4 dakika kadar bekletin. 20 dakika boyunca tekrarlayın.

Bu yönteme "hidroterapi" deniliyor. Suyun ısısı kullanılarak, deri içerisindeki kan toplanması ya da iltihap gibi oluşumların dağılmasını sağlıyor.

-Demlediğiniz siyah çayı, parmağınızda bekletmeniz ardındanda zeytinyağı ile ovalamanız büyük etki sağlayacaktır.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:31
  1. şişlik
  2. el şişmesi
  3. yüz şişmesi
  4. şişlik tedavisi
  5. gebelik
  6. Gut hastalığı
  7. burkulma
  8. Fazla kilo
  9. Osteoartrit
  10. alerjik
  11. Böbrek hastalıkları
  12. böbrek hastalıkları bölümü
  13. Karaciğer yağlanmasını önemseyin
  14. Kan dolaşımı

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