Parmak emmesi normal



Araştırmalar en geç 5-6 yaşlarında sona erdiği takdirde parmak emmenin zararının olmadığını, ancak süregelmesi halinde dişlerde deformasyona sebep olabileceğini kanıtlamıştır. Peki minik neden yapıyor bunu? Pek çok sebep var. Şöyle sıralayabiliriz:

● Alt ıslatmada olduğu gibi, sürekli parmak emme alışkanlığı da psikolojik sorun ve gerginliklerin bir sonucu olarak gelişebilir.

● Memeden erken kesilme, biberon, yalancı meme kullanma sonucu emme güdüsünün yeterince tatmin olmamış olması etkilidir.

● Diş çıkarma döneminde de bu davranışla karşılaşılabilir.

● Rahatlık ve güven ihtiyacından kaynaklanabilir.

● Anne-babanın ayrılması, sevilen birinin kaybı, hastalanma gibi travmatik olaylar etkili olabilir.

● Çok sevdiği büyükannesini, dedesini, oyun arkadaşını veya köpeğini ölüm sebebiyle kaybeden çocuk üzüntüye kapılabilir.

● İlgi ve sevgi azlığı sebep olabilir.

● Ailede yaşanan huzursuzluklar ve aile içi iletişim problemi etkilidir.

● Kaygı ve korku yaşandığında ortaya çıkabilir.

● Olay daha çok hemen üzerine kardeş gelen miniklerde görülüyor.

● Cıvıldayan, emekleyen, parmak emip tırnak yemeye başlayan çocuk, bu tür bebekleşme hareketleriyle kaybettiğini sandığı anne-baba ilgisinin kendisine döneceği ümidindedir. Bu sebeple kardeşin doğumundan önce çocuğun hazırlanması gerekir. Kardeşe ilgi ve sevgi onda önceden oluşturulabilir.

Ne yapmalı?

Alışkanlık gece de devam ederse üst çenede V şeklinde bir çene kavisi yani darlık meydana gelir.

Çocuğu sürekli eleştirmek yanlış. Telâşa kapılmadan, sade bir dille çocuğa yaptığının kendisine zarar verdiği anlatılmalı. Yoksa inada binerse, okul yaşında bile sürdürür. Azarlamalar, dayak atmalar, parmağa acı sürmeler çocukta aksi sonuçlar verebilir. Birçok uyum bozukluklarına sebep olabilir.

Çocuk ilgi çekmek veya anne babasını kızdırmak için parmağını ağzına götürdüğü zaman görmezden gelinmeli, o mekân terk edilerek çocuk yalnız bırakılmalı, çocuğa hissettirmeden uzaktan gözlenmelidir.

Eğer yalnız kaldığında emmekten vazgeçmiş ise, alışkanlığın sebebi kesinlikle dikkat çekmek içindir.

4-5 yaşlarına geldiyse..

Çocuk 4-5 yaşlarına geldiğinde parmağını emmeye devam ediyorsa kendisine telkinlerde bulunmak faydalı olabilir. Çocuğa bu yaptığının çirkin bir davranış olduğunu başkalarının gözüne hoş görünmediği onun anlayabileceğini bir dille anlatın. Çocuklar bu yaşlarda genellikle büyük bir insan gibi olmaya, ebeveyni taklit etmeye özenirler ve çoğu zaman onlar gibi davranırlar. Bu durumdan faydalanıp çocuğunuza anne ve babasının parmak emmediğini, çünkü bu durumun pek hoş olmadığını söylemeniz çoğu zaman etkili olabilir.

6-7 yaşlarına geldiyse..

6-7 yaşlarına kadar devam eden parmak emme alışkanlığı artık süt dişlerinde olumsuz etkilere sebep olmuştur. Bu dönemde çocuklara alışkanlık kırıcı apareylerle yardımcı olmak gereklidir. Bu yaş grubunda hâlâ parmağını emen çocuk bu durumdan kendisi de rahatsız olmakta ve çoğu zaman parmağını uykusunda refleks olarak ya da gizlice emmektedir.

Alışanlık kırıcı apareyler eğer çocuk tedaviye istekli ise etkili olur. Genellikle üst çeneye yapılan bu apareyler, hareketli veya sabit olup, damağın ön bölgesinde kafes şeklinde tel bükümleri içerirler. Çocuğunuz bilinçsizce parmağını ağzına götürdüğünde aparey parmağını emmesini engelleyici olmak suretiyle etkisini gösterecektir. Yine damak ön bölgesine yapılan ve damağa paralel seyreden sabit tel bükümleri de negatif hava basıncını engellemek sureti ile emme hazzını engelleyerek etkisini gösterir.