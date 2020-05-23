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Aktüel

Parmağın sıkıştığı yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı

Adıyaman’da parmağı yüzüğe sıkışan kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 22:00:16 -
Parmağın sıkıştığı yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı

Adıyaman’da parmağı yüzüğe sıkışan kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.


Ferhat İşler isimli kişi parmağına taktığı yüzük sıkışınca çıkartamadı. Yüzüğü çıkartmak için uğraşan ancak başarılı olamayan İşler, bunun üzerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gelerek yüzüğü çıkartmaları için yardım talebinde bulundu. İtfaiye ekipleri, parmağa zarar vermeden yüzüğü spiral ile kesti.


Parmağa sıkışan yüzük bir süre sonra kesilerek parmak kurtarıldı.

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