Parma, Kasımpaşalı Trezeguet'e talip oldu

İtalyan basını, Parma ve Galatasaray'ın Trezeguet için transfer yarışına girdiğini iddia etti.

Yaz döneminde adı sık sık Galatasaray'la anılan Kasımpaşa'nın golcü ismi Trezeguet konusunda İtalyan basınından bir iddia geldi.

Parma'nın da yıldız futbolcuyla ilgilendiği ve ocak ayında Galatasaray'la büyük bir savaş vereceği yazıldı.

Kaynak: Skorer