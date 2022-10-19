Parma-Bari 1908 maçını hangi kanal veriyor CANLI İZLE
İtalya Kupası 2.tur maçında Parma ile Bari 1908 karşı karşıya gelecek. Kupa maçlarını yakından takip etmek isteyenler ise 'İtalya Kupası maçları hangi kanalda?' sorusunun cevabını araştırıyor.
İtalya Kupası'nda heyecan 2.tur maçlarıyla sürüyor. Futbolseverler ise kupa maçlarının hangi kanalda izlenebileceğini araştırıyor.
Parma-Bari 1908 maçını hangi kanal veriyor CANLI İZLE
Parma ile Bari 1908 bu akşam karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak olan maçı TRT Spor naklen yayımlayacak.
Parma-Bari 1908 muhtemel 11’ler:
Parma: Corvi, Oosterwolde, Valenti, Osorio, Del Prato, Vazquez, Estevez, Coulibaly, Benedyczak, Sohm, Inglese
Bari: Caprile, Ricci, Vicari, Di Cesare, Pucino, Folorunsho, Maita, Benedetti, Salcedo, Antenucci, Cheddira