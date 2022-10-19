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Spor Parma-Bari 1908 maçını hangi kanal veriyor CANLI İZLE
Spor

Parma-Bari 1908 maçını hangi kanal veriyor CANLI İZLE

İtalya Kupası 2.tur maçında Parma ile Bari 1908 karşı karşıya gelecek. Kupa maçlarını yakından takip etmek isteyenler ise 'İtalya Kupası maçları hangi kanalda?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 15:34:00 -
Parma-Bari 1908 maçını hangi kanal veriyor CANLI İZLE

İtalya Kupası'nda heyecan 2.tur maçlarıyla sürüyor. Futbolseverler ise kupa maçlarının hangi kanalda izlenebileceğini araştırıyor.

Parma-Bari 1908 maçını hangi kanal veriyor CANLI İZLE

Parma ile Bari 1908 bu akşam karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak olan maçı TRT Spor naklen yayımlayacak.

Parma-Bari 1908 muhtemel 11’ler:

Parma: Corvi, Oosterwolde, Valenti, Osorio, Del Prato, Vazquez, Estevez, Coulibaly, Benedyczak, Sohm, Inglese

Bari: Caprile, Ricci, Vicari, Di Cesare, Pucino, Folorunsho, Maita, Benedetti, Salcedo, Antenucci, Cheddira

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