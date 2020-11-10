Parlatıp yeniden piyasaya sürüyorlar! Türkiye'den topuklayan Cem Uzan 'seçim ittifakı'na göz kırptı

Muhalefetin parlatıp parlatıp piyasaya sürdüğü Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, TV5 televizyonunda canlı yayına katıldı. Mustafa Deniz ve Hasan Basri Akdemir’in sorularını yanıtlayan Uzan, ilginç açıklamalarda bulundu.

“Cumhurbaşkanlığına adayım”

Akdemir’in “Cem Uzan Cumhurbaşkanı adayı mı” sorusuna da yanıt veren Uzan, “Şu andaki kanuni sorunlar çözülmeden bu sorunuza cevap veremem ama çözülürse adayım” ifadelerini kullandı.

Daha önce sağlığını ve ailesini öne sürerek bir daha siyasete dönmeyeceği sözleri hatırlatılan Uzan, “Sadece ölüler ve aptallar fikirlerini değiştirmez” diye konuştu.

Hangi ittifakta yer alacak?

Cem Uzan, kendisine dönük "İktidar tarafından getirilecek ve oyları bölecek" şeklindeki iddialara yanıt verdi. Uzan, "Şu anda iki ittifak var. Üçüncü bir ittifakın oluşması da kuvvetli bir ihtimal. Genç Parti bu ittifaklardan birinde yer alacak. Hangisinde yer alma ihtimalinin daha yakın olduğunu da bu soruyu yönelten vatandaşlarımıza sorayım ve soruya soruyla cevap vereyim. Genç Parti hiçbir zaman bölen olmadı, olmayacak" diye konuştu.