‘Parlamenter’ diye tutturan zillet çözümsüzlük peşinde

Hakkı Bilir İstanbul

CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin önderliğindeki sözde millet ittifakının millete tek vaadi, krizlerin ve belirsizliğin kaynağı olan parlamenter sistemi geri getirmek. Ekonomik krizlerin finansal hayatımızı çökerttiği, milli iradenin sık sık sekteye uğradığı, hükümetlerin kurulamadığı dönemler olarak milletimizin hafızasında kötü bir yer edinen parlamenter sistem bugün gelinen noktada zilletin bileşenleri tarafından adeta kutsanıyor. Stratejistler ve ekonomistler ise muhalefetin ülkeyi geriye götürmek istediğine işaret ediyor.

İstikrar hedef alınıyor

ASSAM Stratejisti Emekli Albay Ersan Ergür, şunları dile getirdi: “Bu millet büyük bir çoğunlukla başkanlık sistemini kabul etti. Dolayısıyla bu ittifakın başkanlık sistemini değil parlamenter sistemini istemesi, milli iradeye saygılarının olmadığını gösterir. Uzun yıllar parlamenter sistemin yaşattığı krizleri acı tecrübeler eşliğinde yaşadık. Parlamenter sistemi ülkenin gündemine getirmek isteyenler istikrarsızlığı hedefleyenlerdir. Başkanlık sistemiyle bölgesel ve küresel bir güç haline gelen Türkiye’nin etkinliğini kırmak istiyorlar. Parlamenter sistem var olan ve uygulanan bir sistemdi. Bugün Millet İttifakını oluşturan partiler de bu sistemde görev aldılar. Denenmiş olan bir sistemi tekrar dönmek mantıklı değil. Başkanlık sisteminin Türkiye’de siyasi istikrarı sağlayamadığı iddiası üzerinden tekrar parlamenter sisteme dönmek Türkiye için zaman kaybıdır. Başkanlık sistemiyle tanışan Türkiye, Kafkasya’da, Libya’da, Afrika’da, Doğu Akdeniz’de Ege’de ciddi anlamda varlık gösterebiliyor. Başkanlık sistemi Türk milletinin çıkarlarına hizmet ediyor.”

Koalisyon krizi isteniyor

Ekonomist CFO Mustafa Özbay de, şunları ifade etti: “Belirli kesimlerin parlamenter sisteme yeniden dönüş çağrıları yapması tesadüfi değildir. Yıllarca bu ülkede krizler, darbeler, ekonomik sarsıntılara sebep olan parlamenter sisteme yeniden dönüş çağrıları da aslında ekonomik bir güvensizlik ortamı oluşturma gayretlerinden başka bir şey değildir. Parlamenter sistem ve onun getirdiği koalisyon hükümetleri hiçbir kalkınma ve ekonomik başarı gösterememiştir. Ülke ekonomisinin kalkınması yerli yatırımcılar kadar yabancı yatırımcıların da üretim tesisleri kurmasıyla mümkündür. Ancak yabancı yatırımcıların bir ülkeyi tercih etmesindeki en önemli kriter hiç şüphesiz istikrardır.”