Parlak fikirler Ülker Oneo için yarışacak

Pladis şirketinin üniversiteliler için düzenlediği en parlak fikirler yarışması [email protected]üs’e başvurular başladı. Öğrenciler, www.bizzkampus.com adresinden 25 Ocak tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Bu yıl projeler Ülker Oneo için hazırlanacak. Öğrenciler inovatif ürün, tasarım, ambalaj, slogan, strateji ve iletişim planından oluşturdukları projeleriyle yarışacak.

Deneyim kazanmak için fırsat

[email protected]üs yarışmasıyla öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce gerçek bir pazarlama deneyimi yaşadıklarını belirten Pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, “Öğrenciler takım oluşturma, ekip çalışması, fikir geliştirme, proje yönetimi ve sunum yapma konularında deneyim elde ediyor. Biz gençlerle yakın çalışmaktan, onlara kendimizi tanıtmaktan ve onları tanımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerin kazandığı deneyimle gelişim ve kalkınmanın temel dinamiklerinden olan inovasyon kültürüne de katkı sağladığımıza inanıyoruz” dedi.