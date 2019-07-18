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Parlak beyinlerin tercihi Türkiye oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aralık ayında yürürlüğe konan TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programı’nın sonuçları belli oldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:59
Parlak beyinlerin tercihi Türkiye oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aralık ayında yürürlüğe konan TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programı’nın sonuçları belli oldu. Yurt dışında çalışan 98’i Türk, 29’u yabancı toplam 127 parlak beyinin tercihi Türkiye oldu. Aralarında MIT, Stanford, Harvard, Oxford ve Yale gibi dünyaca ünlü üniversitelerde görev yapan bilim insanları araştırmalarını Türkiye’ye taşıma kararı aldı.


Programın sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Programa kabul edilen isimlerin Türkiye’nin yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandığını kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kazanan isimlere bakıldığında Türkiye’nin geleceğine olan inancın görüldüğünü söyledi. Bakan Varank, Zonguldak’ta 3. Batı Karadeniz Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:


"Konuşmamın hemen başında, ülkemiz için son derece önemli olan bir programın sonuç duyurusunu yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere, çağımızın en büyük ihtiyaçlarından biri nitelikli insan gücüdür. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bu ihtiyacı karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’yla küresel rekabet gücümüzü arttıracak alanında uzman araştırmacıları ülkemize davet ettik. Yaptığımız davete dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından toplamda 242 başvuru aldık. Titizlikle sürdürülen değerlendirmeler sonrasında Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’nın sonuçlarını bugün itibariyle ilk kez açıklıyoruz. Kazanan araştırmacılar, sonuçları TÜBİTAK’ın internet sitesinden öğrenebilirler. Beklentilerimizi ziyadesiyle karşılayan bir sonucun ortaya çıktığını memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında, 98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere toplam 127 araştırmacı Türkiye’nin yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandı. Kazanan isimleri irdelediğinizde, Türkiye’ye duyulan güveni, Türkiye’nin geleceğine olan inancı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Destek kazanan araştırmacılardan 58’i Amerika Birleşik Devletleri’nden, 16’sı İngiltere’den, 9’u Almanya’dan, 8’i de Hollanda’dan başvuru yapmış. Dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi arasında sayılan MIT, Stanford, Harvard, Oxford ve Yale’den araştırmacılar var. Yine, dünya devi şirketlerde görev yapmakta olan isimler var. İnanıyorum ki, bu program ülkemiz ve milletimiz için çok faydalı sonuçlar doğuracaktır."


Liste 23 Temmuz’da açıklanacak


Bilim insanları, daha önce kendilerine verilen şifre ile programa kabul edilip edilmedikleri TÜBİTAK’ın internet sitesinden öğrenebilecek. Kazananların tam listesi, 24 temmuzda düzenlenecek TÜBİTAK’ın 56’ncı kuruluş yıl dönümünde açıklanacak. Başvuru yapan adaylar sonuçlarını e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden sistemimize giriş yaparak kontrol edebilecekler. Bakan Varank’ın Zonguldak temasları, Çaycuma OSB’deki bazı fabrikaların açılış töreni ve Filyos Endüstri Bölgesi ve Liman Bölgesini ziyaret İle devam edecek.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:59
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