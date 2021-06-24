Parkta randevusuz aşı yapılabiliyor! O ilimizde flaş adım

Çorum'un Osmancık ilçesinde sırası gelen vatandaşlar, randevusuz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırabiliyor.

İlçede aşı çalışmalarını hızlandırmak ve vatandaşların aşıya erişimini kolaylaştırmak amacıyla Osmancık Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde parkta Kovid-19 aşı noktası oluşturuldu.

Kovid-19 aşısı hakkında bilgilendirme yapılan noktada ayrıca isteyenlere randevu almaksızın Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AA muhabirine, ilçede aşı çalışmalarına destek olmak amacıyla Kovid-19 Aşı Noktası oluşturduklarını söyledi.

Aşı noktalarını mahallelerde yaygınlaştırmayı planladıklarını belirten Gelgör, "Halkımızı randevuya gerek kalmadan aşı olmaya davet ediyoruz. Sağlığımız için mutlaka aşı olacağız." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Süleyman Akif Yıldırım da salgınla mücadelede aşının önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da aşılama faaliyetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Yıldırım, "Sağlık tesislerimizde randevulu, randevusuz vatandaşlarımızı aşılıyoruz. Sağlık tesislerinin yanı sıra il ve ilçelerimizde belirlediğimiz noktalarda vatandaşlarımıza yönelik aşılama birimleri oluşturduk. Sağlık tesisine ulaşımda zorluk çeken vatandaşlarımızı bu noktalarda aşılıyoruz. İl merkezinde alışveriş merkezi, organize sanayi bölgesi, küçük sanayi sitesinde bu uygulamayı yapıyoruz. İlçelerimizde de uygulamayı yaygınlaştırıyoruz. Vatandaşlarımızdan aşıya rağbet göstermelerini, bir an önce aşı olmalarını istiyoruz. Salgını aşı sayesinde yeneceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Parktaki aşı noktasında Kovid-19 aşısı yaptıran Ramazan Karaca, "Teşekkür ederim, çok güzel bir çalışma olmuş. Hiçbir zorlukla karşılaşmadım. İki dakikada gelip aşımızı olduk. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

İlhami Özüdoğru da devletin sunduğu imkanlarla Kovid-19 aşısı yaptırdığını ifade ederek, "Bir halk ozanı olarak insanlara aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Bu hizmetten yararlanın. Gerçekten devletimiz hizmeti ayağımıza kadar getirmiş. Herkes aşısını yaptırmalı." diye konuştu.