ÖSYM açıkladı: İşte YKS'de iptal edilen sorular!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) iki sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) iki sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Yapılan resmi açıklamada, 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanan sınavın madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarı kontrollerinin bittiği ve bilimsel itirazların titizlikle değerlendirildiği belirtildi.
İncelemeler sonucunda, YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) kapsamındaki Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’ndaki 20 numaralı sorunun iptaline karar verildi.
Bunun yanı sıra Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı soru da yargı kararı gereğince iptal edilerek işlem gördü.
ÖSYM, bu iptal kararlarının ardından puan hesaplama ve değerlendirme adımlarını tamamlayarak süreci resmiyete kavuşturdu.
ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle: "20-21 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS’nin madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve 21 Haziran tarihinde uygulanan YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı soru ise yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapılmıştır"
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