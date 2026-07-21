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ÖSYM açıkladı: İşte YKS'de iptal edilen sorular!

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ÖSYM açıkladı: İşte YKS'de iptal edilen sorular!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) iki sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

#1
Foto - ÖSYM açıkladı: İşte YKS'de iptal edilen sorular!

Yapılan resmi açıklamada, 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanan sınavın madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarı kontrollerinin bittiği ve bilimsel itirazların titizlikle değerlendirildiği belirtildi.

#2
Foto - ÖSYM açıkladı: İşte YKS'de iptal edilen sorular!

İncelemeler sonucunda, YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) kapsamındaki Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’ndaki 20 numaralı sorunun iptaline karar verildi.

#3
Foto - ÖSYM açıkladı: İşte YKS'de iptal edilen sorular!

Bunun yanı sıra Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı soru da yargı kararı gereğince iptal edilerek işlem gördü.

#4
Foto - ÖSYM açıkladı: İşte YKS'de iptal edilen sorular!

ÖSYM, bu iptal kararlarının ardından puan hesaplama ve değerlendirme adımlarını tamamlayarak süreci resmiyete kavuşturdu.

#5
Foto - ÖSYM açıkladı: İşte YKS'de iptal edilen sorular!

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle: "20-21 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS’nin madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve 21 Haziran tarihinde uygulanan YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı soru ise yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapılmıştır"

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