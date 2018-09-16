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Parkta fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Çorum'da parkta oturduğu sırada fenalaşan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

16 Eylül 2018 Pazar 14:53
Parkta fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Çorum’da bir parkta oturduğu sırada fenalaşan çocuk hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Olay, Binevler 1. Cadde üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta oturan 15 yaşındaki U.K. bir anda fenalaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 görevlileri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. U.K.’nin cenazesinin Osmancık ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 14:53
  1. Çorum
  2. 112 görevlileri
  3. Adli Tıp Kurumu
  4. fenalaşarak ölen çocuk

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