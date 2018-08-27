THY - Trabzon
0553 313 94 23

Parkta dehşet! Çocukların üzerine kurşun yağdırdı

İstanbul Pendik'te bir şehir magandası parkta oyun oynayan çocukların üzerine ateş etti. Kurşun yağmuruna tutulan 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak ağır yaralandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:58
Parkta dehşet! Çocukların üzerine kurşun yağdırdı

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir sitenin parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 7 çocuk öğle saatlerinde sitenin parkında oyun oynamaya çıktı. Çocuklar oyun oynadığı sırada sitenin yakınındaki apartman dairesinde oturan bir şahıs camdan çocuklara bağırarak ateş etti.

Açılan ateş sorası 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri minik kızı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de ateş eden şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Tedavi altına alınan minik kızın sırtındaki kurşunla yaşayacağı öğrenildi. Ateş açan şahsın ise serbest bırakıldığı iddia edildi. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:58
  1. Şehir magandası
  2. parkta dehşet
  3. çocuklara ateş etti
  4. kurşun yağdırdı
  5. şoke eden olay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muş'ta vahşet! 7 çocuk annesi eşini döverek öldürdü
    1. Muş'ta vahşet! 7 çocuk annesi eşini..
    2. Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin..
    3. Süleyman Soylu: Terör örgütünü bu kış..
    4. Trump'a büyük şok! Cenazesinde..
    5. Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1..
    6. Çay hırsızı güvenlik kamerasına..
    7. Amerika'nın Rusya'ya yeni..
    8. ‘’Ekonomik saldırıyı zamanında..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Eylül'de..
    10. 8 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 15..
    11. İstanbul'a 3 yeni aday! Emniyet Müdürü..
    12. Düğünde halay çekme kavgası: 16 kişi..
    13. Adana'da sulama kanalına giren 10..
    14. 30 Ağustos'da bankalar devlet..
    15. BM'den Arakan kararı: Myanmar ordusu..
    16. Lüks otomobil satışları hız kesti
    17. 30 Ağustos'da 4 gün mü tatil?
    18. Derya Köroğlu: Sol düşünce..
    19. Altı ayda 270 milyon dolarlık kozmetik..
    20. 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk