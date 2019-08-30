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Parkta baygın bulundu, sağlık ekipleri hastaneye yetiştirdi

Konya’da bir vakadan dönen 112 Acil Sağlık ekipleri, parkta baygın halde yatarken buldukları 24 yaşındaki genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye yetiştirdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:48
Parkta baygın bulundu, sağlık ekipleri hastaneye yetiştirdi

Konya’da bir vakadan dönen 112 Acil Sağlık ekipleri, parkta baygın halde yatarken buldukları 24 yaşındaki genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye yetiştirdi.


Olay, merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir parkta aniden fenalaşarak bayılan 24 yaşındaki T.D’yi bu sırada vakadan dönen 112 Acil Sağlık ambulans ekipleri fark etti. Genç kızın yanına durarak ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, T.D’yi ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan T.D’nin uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı baygınlık geçirdiği belirtildi. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:48
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