Parkta baygın bulundu, sağlık ekipleri hastaneye yetiştirdi Konya’da bir vakadan dönen 112 Acil Sağlık ekipleri, parkta baygın halde yatarken buldukları 24 yaşındaki genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye yetiştirdi.

Konya’da bir vakadan dönen 112 Acil Sağlık ekipleri, parkta baygın halde yatarken buldukları 24 yaşındaki genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye yetiştirdi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir parkta aniden fenalaşarak bayılan 24 yaşındaki T.D’yi bu sırada vakadan dönen 112 Acil Sağlık ambulans ekipleri fark etti. Genç kızın yanına durarak ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, T.D’yi ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan T.D’nin uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı baygınlık geçirdiği belirtildi. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.