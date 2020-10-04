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Aktüel Parklarda uyuyan vatandaşlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Aktüel

Parklarda uyuyan vatandaşlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Zanlının hırsızlık yaptığı öne sürülen parklardan koşarak uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 14:38:24 -
Parklarda uyuyan vatandaşlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, parkta uyudukları sırada ceplerini jiletle kestiği dört kişinin para ve telefonlarını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ö.Y, bir parkta uyuduğu sırada cebinin kesilerek cep telefonu ve içerisinde 370 lira bulunan cüzdanının çalındığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, şikayet üzerine olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, Ö.Y'nin cep telefonu ve cüzdanının çalınmasının ardından koşarak uzaklaşan kişinin, son 15 gün içerisinde kentteki farklı parklarda uyuyan vatandaşlardan aynı şekilde 3 farklı hırsızlık olayının da faili olduğunu belirledi.

Kimliği tespit edilen şüpheli M.K, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, son hırsızlık mağduru vatandaşın cep telefonu bulundu.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliye sevk edilen zanlı, kendisini görüntülemek isteyen gazetecileri görünce polis ekiplerine direndi.

Öte yandan, şüpheli M.K'ninn son 15 gün içerisinde hırsızlık yaptığı öne sürülen parklardan koşarak uzaklaştığı anlar, çevredeki işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı.


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