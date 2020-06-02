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Yerel

Parklarda bakımlar sürüyor

Kilis Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından kentteki, parklar, bulvarlar, refüjlerin bakımları yapılarak sulamaları yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:26:33 -
Parklarda bakımlar sürüyor

Kilis Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından kentteki, parklar, bulvarlar, refüjlerin bakımları yapılarak sulamaları yapılıyor.


Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Parkların ve refüjlerin sulama, temizlik ve peyzaj çalışmaları sürüyor. Havaların ısınması ve korona virüsle mücadelede normalleşmeye başlamasıyla birlikte, kent merkezinde bulunan parklar, bulvarlar, refüjler ile mesire alanlarının sulama, temizlik ve peyzaj çalışmaları aralıksız sürdüğü bildirildi.

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