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Gündem Parklara, mezarlıklara ve hizmet binalarına geliyor! Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden güneş enerjisi hamlesi
Gündem

Parklara, mezarlıklara ve hizmet binalarına geliyor! Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden güneş enerjisi hamlesi

Yeniakit Publisher
2023-08-26 17:01:00 -
Parklara, mezarlıklara ve hizmet binalarına geliyor! Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden güneş enerjisi hamlesi

Sürdürülebilir kent hedefi doğrultusunda önemli adımlar atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bazı hizmet binaları, mezarlık ve parklarda güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma direklerinin montajına başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreci yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor

Başkan Yücel Yılmaz’ın “İnsana ve doğaya saygılı şehir” vizyonuyla çalışmalarına yön veren Büyükşehir, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretiminde sürdürülebilirliği ve verimliliği artırmayı hedefliyor

Kent geneline yayılıyor

Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir kent hedefi doğrultusunda önemli adımlar atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çevreci uygulamayı daha hayata geçirdi.

Karbon nötr bir şehir için daha önce hizmet binaları, kapalı pazaryerleri ile birçok noktadaki akıllı durakların çatılarına güneş enerji santralleri kuran Büyükşehir Belediyesi, şimdiyse bazı tesislerini, mezarlık ve parkları güneş enerjisiyle aydınlatıyor.

Mevcut 61 aydınlatmayı güneş enerjili sistemle değiştiren Büyükşehir, çevreci ve ekonomik bir uygulama olan yenilenebilir enerji ile aydınlatmayı kent genelindeki park ve yeşil alanlarda da yaygınlaştırmayı hedefliyor.
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