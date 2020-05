Parklar çocuk sesleri ile şenlendi

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında uzun bir süre sokağa çıkmalarına izin verilmeyen çocuklar 4 saatliğine de olsa sokağa çıkarak gönüllerince eğlendi. Ergene Belediyesi de güneşli havanın da etkisi ile parklara akın eden çocukları unutmayarak çeşitli hediyelerle sevindirdi.

Ergene’de yer alan parkları tek tek dolaşarak çocuklara maske ve çikolata, şekerleme ve sakız dağıtan, çeşitli hediyeler veren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Daha önce yaşlılarımızda olduğu gibi çocuklarımızı da unutmadık” dedi.

Çocuklarımız sokağa çıktı, parklarımız şenlendi, cıvıl cıvıl oldu diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Bizler de çocuklarımızı her an her platformda düşünüyoruz. Daha önce yaşlılarımıza olduğu gibi çocuklarımıza da maske dağıtımı gerçekleştirdik. Bugün ayrıca çocuklarımızı sevindirmek adına şekerlerimiz, çikolatalarımız, sakızlarımız var. Çocuklarımızı sevindiriyoruz, sevindirmeye de devam edeceğiz. İnşallah bu pandemiyi hep beraber atlatacağız” dedi.

Ergene Belediyesi’nin bu konuda çok hızlı hareket eden belediyelerden birisi olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Yüksel, “Semt pazarlarına maskesiz girmeyi ilk yasaklayanlardan, esnafa maskeyle satış yapma zorunluluğu getiren ilk belediyelerden biriyiz. Bu konuda örnek olduk. Akabinde dezenfekte aparatlarını üreterek halkımızın kullanımına sunduk. Pazarların girişine bankaların önüne, çok katlı blokların olduğu yerlere bunları monte ettik. Bugüne kadar kültür merkezimizde kendi imkanlarımızla 200 binin üzerinde maske üretimi yaparak vatandaşlarımıza dağıttık. Şimdi de yine kendi imkanlarımızla siperlik tip maske üretimine başladık. Vatandaşımızın sağlığını önemsiyoruz ve önemsemeye de devam ediyoruz. Vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemli diyoruz. Tedbirlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. İnşallah bu pandemiyi hep beraber el birliği ile aşacağız diye düşünüyorum. Tedbirli yaşamak zorundayız, maskemizi takmak zorundayız” diye konuştu.

Başkan Yüksel ilçe genelinde yer alan parkları tek tek dolaşarak çocukları sevindirdi, çocuklarıyla birlikte parka giden ebeveynlere de maske verdi.