Parkinson Son Değildir

Prof. Dr. Yıldız Değirmenci Parkinson hastalığının sinsi başladığını, kronik gidişli olduğunu, daha sıklıkla yaşlı nüfusta görüldüğünü ancak genç yaşlarda da ortaya çıkabileceğini vurguladı.

Düzce Üniversitesi’nde yüz yüze eğitime başlanmasının ardından Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen aylık konferans serileri de start aldı. Ekim ayı konferanslarının ilkinde, İstanbul Medipol Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi’nden Prof. Dr. Yıldız Değirmenci “Parkinson Son mudur?” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Parkinson hastalığının çok eski bir hastalık olduğuna dikkat çekerek sunumuna başlayan Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, 18. yüzyılda James Parkinson tarafından tanımlanan hastalığın “titrek felç” olarak nitelendirildiğine işaret etti. Güncelliğini halen koruyan bu hastalığın her kesimden insanda görülebildiğini belirten Prof. Dr. Değirmenci, hastalığın sinsi başladığını, kronik gidişli olduğunu, daha sıklıkla yaşlı nüfusta görüldüğünü ancak genç yaşlarda da ortaya çıkabileceğini vurguladı. Parkinson hastalığının birçok etkeni ve bileşeni olan çok faktörlü bir nörodejeneratif süreçten ibaret olduğunu söyleyen Prof. Dr. Değirmenci, sıklıkla sporadik olmasına rağmen, çevresel faktörlerin ve genç yaşlarda ortaya çıkan formlarda genetik faktörlerin de etken olabildiğini sözlerine ekledi.

Parkinson hastalığında erken tanının önemine değinen Prof. Dr. Değirmenci, “Hastalar genelde titreyerek, yavaş ve katı halde bize başvuruyorlar ancak nörodejenerasyon, bu belirtiler kendini göstermeden 10-20 yıl öncesinden başlamış oluyor. Hastalarımızın çoğunda, doğru öykü alındığında yıllar önce başlayan omuz, kas iskelet sistemi ağrılarından, koku duyumunda azalma, kabızlık, uyku bozuklukları olduğunu görüyoruz. Bu süreç ilerlemeye devam ettiği için yıllar içinde, hastalığın progresyonu ile birlikte bunama dediğimiz demansif süreçler de eklenmeye başlıyor. Dolayısıyla bu hastalık ilerleyici süreci olan ve tanı alır almaz müdahale edilmesi gereken bir hastalık.” şeklinde konuştu.