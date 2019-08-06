Parkenin Akrepleri sezona hazırlanıyor Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil edecek CIP Travel Antalyaspor erkek hentbol takımı sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil edecek CIP Travel Antalyaspor erkek hentbol takımı sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

CIP Travel Antalyaspor erkek hentbol takımı, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında da temsil edecek olan Parkenin Akrepleri, fizik kondisyon ağırlıklı antrenmanlarına devam ediyor. Hentbol takımının isim sponsoru da olan CIP Travel, takım otobüsünün sezon öncesi bakımında olması nedeniyle antrenmanlarda sporcuların ulaşımını da sağlıyor.

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