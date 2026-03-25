Park Yeri Kavgası Faciası: 11 Yaşındaki Çocuğun Gözü Önünde Cinayet
Park Yeri Kavgası Faciası: 11 Yaşındaki Çocuğun Gözü Önünde Cinayet

Park Yeri Kavgası Faciası: 11 Yaşındaki Çocuğun Gözü Önünde Cinayet

İstanbul’un Pendik ilçesinde yaşanan olayda, 44 yaşındaki Hüseyin Teke, komşusuyla otopark meselesi yüzünden çıkan tartışmanın büyümesi sonucu silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın en acı taraflarından biri ise Teke’nin, 11 yaşındaki kızının gözleri önünde vurulması oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Teke, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Teke için Çınardere Mahallesi’ndeki Erenler Camii’nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazının ardından düzenlenen törene ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Dualarla uğurlanan Teke’nin cenazesi Kurtköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Eşi Fatma Teke, yaşadıkları acının çok büyük olduğunu dile getirerek, çocuklarının bu olayı kabullenmekte zorlandığını ve özellikle kızının yaşananları unutamadığını söyledi. Ailenin psikolojik olarak çok yıprandığını belirtti.

Teke’nin yakınları ise onun çevresinde sevilen, iyi niyetli bir insan olduğunu ifade ederek, olayla ilgili sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini dile getirdi. Ayrıca olayla ilgili sürecin adli makamlar tarafından netleştirileceğine inandıklarını ve adalete güvendiklerini söylediler.

 

