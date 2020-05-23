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Park ve bahçelerde temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelindeki parklarda ve yeşil alanlarda mıntıka ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:22:03 -
Park ve bahçelerde temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelindeki parklarda ve yeşil alanlarda mıntıka ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.


Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri il genelindeki parklarda ve yeşil alanlarda çim biçme, yabani otla mücadele ve mıntıka temizliği çalışmalarına devam ediyor. Park, bahçe ve oyun alanlarında çalışmalarının devam ettiğini belirten Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kent genelinde bulunan park, bahçe, oyun alanlarında çim biçme, yabani otla mücadele ve mıntıka temizliği çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların parklarda, yeşil alanlarda devam ettiğini belirten Başkan Tanğlay “Ekiplerimiz parklarda ve yeşil alanlarda , kuruyan ağaç dalları budama, mıntıka temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca çoğu parklarda onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Çalışmalarımız belirlenen program dahilinde ekiplerimiz il genelinde çalışmalarını sürdürecektir” dedi.

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