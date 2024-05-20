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Yerel Park tartışmasında kavga çıktı! 2 polis yaralandı
Yerel

Park tartışmasında kavga çıktı! 2 polis yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-05-20 14:45:22 - 2024-05-20 14:45:22
Park tartışmasında kavga çıktı! 2 polis yaralandı

Fatih'te "yol ortasına park" tartışmasında arbede çıktı, 2 polis yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih'te aracı yol ortasına park ederek geçişe engel olan 3 şüpheli, oradan geçen sivil polisin tüm uyarılarına rağmen yolu açmayınca ortalık karıştı. Şüpheliler; polise hakaret ve tehdit edince arbede çıktı, 2 polis yaralandı. Polisin şüphelileri uzaklaştırmak için havaya uyarı ateşi açarken, 3 şüpheli gözaltına alındı. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.

Olay Fatih ilçesi Haseki Sultan Mahallesinde 17 Mayıs'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir aracın yol ortasına park ederek geçişe engel olması üzerine oradan geçen sivil polis harekete geçti. Polis ekipleri, şahısları çekmeleri konusunda uyardı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen E.K. , İ.H.K. ve A.K. isimli şüpheliler, sivil polisi tehdit ve hakaretlerde bulunarak saldırdı. Bunun üzerine taraflar arasında arbede çıktı. Arbede esnasında şüpheliler, görevli 2 polis memuruna yumruk attı. Görevli polisler, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bunun üzerine şahısları uzaklaştırmak amacıyla havaya uyarı ateşi açıldı. Ardından şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu ayrıştırma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler “Görevli Memura Mukavemet” “Hakaret” “Tehdit” “Kasten Yaralama” ve “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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