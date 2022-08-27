Park halindeki tıra ok gibi saplandı: 4 ölü, 1 yaralı
Ankara'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada araçta bulunan bir çocuk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ankara Çevre Yolu'nun Samsun bağlantı kavşağında Fatih Ayyıldız'ın kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
4 kişi yaşamını yitirdi
Kazada, sürücü ile eşi Hatice Ayyıldız, aynı araçta bulunan Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün çocuğu Miraç Altay Ayyıldız ise ağır yaralandı. Kazanın ardından araçta sıkışan cesetler, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı Ayyıldız ise ambulansla Mamak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tır şoförü ifade verecek
Kazanın ardından tır şoförü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.