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Park halindeki otomobile kamyonet çarptı! 4 yaralı

Ayvalık'ta seyir halindeki kamyonetin yol kenarında park etmiş otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:37
Park halindeki otomobile kamyonet çarptı! 4 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kamyonetin yol kenarındaki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Tuzla mevkisinde meydana geldi. Ayvalık’tan İzmir yönüne giden Sevcan Yıldırım, sürücü değişimi için 35 KH 3233 plakalı otomobilini yolun kenarına çekti. Aynı yönde giden Orçun Yıldız yönetimindeki 10 LT 692 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Kazada, sürücülerle birlikte otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:37
  1. İzmir
  2. Balıkesir
  3. Ayvalık ilçesi
  4. trafik kazası
  5. yaralılar var

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