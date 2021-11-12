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Aktüel Park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı
Aktüel

Park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı

Denizli'de, bir otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 23:09:00 -
Park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ömerli Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde bulunan 2 kişi çakmak gazı tüpüyle oynadıkları sırada tüp patladı.

Patlamanın etkisiyle aracın camları kırıldı.

Şiddetli patlama sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Patlamada araçta bulunan O.E.D (17) ve T.Y.A (18) yaralandı.

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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