Park halindeki otomobil kundaklandı

Adıyaman’da park halinde olan bir otomobil kundaklandı.

Edinilen bilgilere göre, E.F.D’ye ait otomobil, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi Zey Caddesi üzerinde park halinde olduğu esnada kundaklandı. Kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından kundaklanan otomobil alev alarak yanmaya başlandı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadı olayda araç kullanılamaz hale geldi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince incelemelerde bulunuldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.