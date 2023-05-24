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Yerel Park halindeki otomobil kundaklandı
Yerel

Park halindeki otomobil kundaklandı

Yeniakit Publisher
2023-05-24 07:08:00 -
Park halindeki otomobil kundaklandı

Çorum'da gece saatlerinde park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/park-halindeki-otomobil-kundaklandi-53435

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