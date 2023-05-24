Park halindeki otomobil kundaklandı
Çorum'da gece saatlerinde park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.
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Çorum'da gece saatlerinde park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/park-halindeki-otomobil-kundaklandi-53435
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