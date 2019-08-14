0553 313 94 23

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Bilecik’te park halinde alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:35
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Bilecik’te park halinde alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Halil S.’ye ait 11 AS 778 plakalı otomobil Bilecik merkez Pelitözü Mahallesi Gölpark’ta park halindeyken motordaki elektrik kaçağından alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sararken, yangını gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas’ta kavurucu sıcaklar
    1. Sivas’ta kavurucu sıcaklar
    2. Manisa’da asfalt mesaisi bayramda da..
    3. Özel yurt fiyatları kiralık ev..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Destici’ye..
    5. Park halindeki otomobil alev alev yandı
    6. Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı
    7. Karaman’da kamyonet devrildi: 1 ölü, 4..
    8. Motosiklet ile hafif ticari araç..
    9. Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden..
    10. Baraja giren Afganistanlı genç boğuldu
    11. Tatilciler dönüşe geçti, 6..
    12. Mersin'de "Dinlerin Buluşması" etkinliği
    13. Emiliano Sala'nın uçak kazasında yeni..
    14. Tatilciler dönüş yolunda
    15. Bingöl’de 2 köydeçıkan yangın..
    16. Uluslararası Urla IGOR Yelken..
    17. Elektronik ihaleye kimler katılır?..
    18. Malatya’da traktör kazası: 1 ölü
    19. Bayram trafiğine havadan denetim
    20. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    21. Bayramda torunun torununu görmenin..
    22. Haliç Köprüsü'nde intiharı Bakan..
    23. "Terör örgütlerine karşı mücadelemizi..
    24. Bakan Soylu’dan 18. yıl paylaşımı
    25. Elektronik ihaleye nasıl başvuruda..
    26. Karaman'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 4..
    27. Freni boşalan kamyon, evin bahçesine..
    28. Çevrecilerden “yangın” tepkisi
    29. 15 gündür kayıp olan çocuk bulundu
    30. Bodrum'da matbaada yangın
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan