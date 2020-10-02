Park halindeki motosiklet kundaklandı

İzmir’in Karabağlar ilçesi, Metin Oktay Mahallesi 52/42 Sokak üzerinde, saat 03.30 sularında bir motosiklet kundaklandı. İddiaya göre Yunus Emre D.'ye ait park halinde olan bir motosiklet, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kundaklandı.

Alevler kısa sürede motosikleti sararken, motosikleti yakan kişi veya kişiler kayıplara karıştı. Motosikletin yandığını gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Ardından, yanan motosikletteki alevler, Yunus Emre D. ve mahalle sakinleri tarafından yakınında bulunan eve sıçramadan söndürüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri yanan motosikletin olduğu bölgeyi emniyet şeridi ile kapattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.