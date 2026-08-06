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Yerel Park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı! Otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı! Otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti

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Park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı! Otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin Derik'te kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonu önünde park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı.

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Denktaş Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil hafriyat kamyonuna çarptı.

 

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DY 4128 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Denktaş Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu önünde park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı.

 

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Kazada otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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