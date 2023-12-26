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Yerel Park halindeki aracın camını kaldırım taşıyla kırdılar
Yerel

Park halindeki aracın camını kaldırım taşıyla kırdılar

Yeniakit Publisher
2023-12-26 07:10:00 -
Park halindeki aracın camını kaldırım taşıyla kırdılar

Çorum’da kimliği belirsiz 2 kişi park halindeki bir otomobilin arka camını kaldırım taşı ile kırarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay Bahçelievler Mahallesi İpeklievler Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine gelen kimliği belirsiz 2 kişi park halindeki otomobilin arka camını kaldırım taşı ile kırarak olay yerinden uzaklaştı.

Araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Araçta maddi hasar meydana gelirken, olayı gerçekleştiren 2 şahıs hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

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