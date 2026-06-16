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Yerel Park halindeki araç alev alev yandı
Yerel

Park halindeki araç alev alev yandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Park halindeki araç alev alev yandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Olay, İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan diş hastanesi önü ve yanı mevkide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan 11 DN 001 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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