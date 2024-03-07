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Yaşam Park halindeki araç alev alev yandı
Yaşam

Park halindeki araç alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2024-03-07 03:46:00 -
Park halindeki araç alev alev yandı

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanan araç hurdaya döndü.

Olay saat 22.45 sıralarında Hürriyet Mahallesi Saygı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde duran bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor kısmından yükselen alevler kısa sürede aracın her yanını sardı. Alev topuna dönen otomobili gören mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Yanan aracın yanında bulunan diğer araçların sahipleri araçlarını o noktadan kurtarmaya çalışırken çevre binalarda bulunan vatandaşlar ise alevlerin evlerine ve elektrik panolarına sirayet etmesinden korktu. Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri aracı söndürmeye çalışırken araç zaman zaman tekrar alevlendi. İtfaiye ekipleri aracı söndürmeye çalışırken aracın kayarak çarptığı korkuluğun bulunduğu binadaki bir vatandaş ise camdan su dökerek yardımcı olmaya çalıştı. Yaklaşık 45 dakikalık bir çalışmanın ardından araç güçlükle söndürüldü.

Motor kısmından yükselen alevlerin sardığı aracın sahibi ve çevredeki vatandaşlar buldukları su bidonu, kova gibi malzemelerle yanan aracı söndürmeye çalışırken "Kimsede yangın tüpü, hortum yok mu?" diye yardım istediler. Evlerinin camından olayı izleyen vatandaşlar ise su atmalarının daha kötü olacağı konusunda uyarılarda bulundu. Zaman zaman araçtan yükselen patlama sesleri ise paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Aracın şoför içindeyken yanmaya başladığını belirten Haşim Yıldırım, "Araba buradaydı. Adam tamirciden getirmişti. Buraya tam park ederken yol istiyor, o an araba birden alev alıyor. Alev alınca araba alev topuna dönüyor. Döndükten sonra kaydı. Allah'tan direğe vurmadı. Eğer direğe vursaydı mahalle giderdi. Şoför içerideyken yanmaya başladı. Dışarıya kendini zor attı. Şu anda yaralı yok çok şükür ama araba gitti yani" ifadelerini kullandı.

O anlara şahitlik eden mahalle sakinlerinden Alparslan Tolan, "Motor kaputundan başladı. Sahibi yardım istedi. 3-5 arkadaş tüplerle geldi, söndüremedi. Tam yandıktan sonra frenler boşaldı. Oradaki yere vurdu. Herhalde şaseden yandı" şeklinde konuştu.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Kaynak: İHA

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