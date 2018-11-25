İstanbul'da park halindeki 11 aracı kundakladılar!

Alınan bilgiye göre, Sultangazi'de Cebeci Mahallesi 2506. Sokak’ta park halindeki 11 araç kimliği bilinmeyen kişilerce ateşe verildi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sahipleri ekipler gelene kadar sokakta yanan araçları söndürmeye çalıştı.

Araç sahipleri tepki gösterdi

İtfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek alevleri söndürdü, soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini belirlemek için çevredeki binalara ait güvenlik kamerası görüntülerini alarak olay yerinde inceleme yaptı. Araçları yanan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.