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Yerel Park halinde bir anda alev alan araca sahibi böyle kova kova su taşıdı
Yerel

Park halinde bir anda alev alan araca sahibi böyle kova kova su taşıdı

Bilecik'te park halinde iken aniden alev alan baharat yüklü araç kullanılamaz hale gelirken, sahibi alevleri söndürmek için kova kova su taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 13:25:00 - 2021-03-31 13:31:36

Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde aracını park ederek evine giden Selçuk Acar, bir anda aracından alevlerin yükseldiği gördü. Evden kaptığı içi su dolu kovayla aracını söndürmeye inen Acar'a çevredeki komşuları da yardımcı oldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürürken, yangının motor kısmından çıktığı tespit edildi. Araç kullanılmaz hala gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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