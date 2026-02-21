Paris’te Ukrayna’ya destek yürüyüşü

Başkent Paris, Fransa’daki Ukraynalılar Birliği’nin organize ettiği büyük bir destek yürüyüşüne sahne oldu.

Cumhuriyet Meydanı’ndan (Place de la République) başlayıp Bastille Meydanı’na kadar süren yürüyüşte binlerce kişi, "Ukrayna’nın ve Fransa’daki Ukraynalıların özgürlüğü için" sloganlarıyla meydanları inletti.

Fransız sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylemde, Rus hava saldırılarının dondurucu kış şartlarında yarattığı yıkıma dikkat çeken pankartlar taşındı.

Göstericiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde sloganlar atarken, dayanışmanın her zamankinden daha hayati olduğunun altını çizdi.

250 METRELİK DEV BAYRAK VE DAYANIŞMA

Eylemin en dikkat çeken anı ise yaklaşık 250 metre uzunluğundaki dev Ukrayna bayrağının Paris sokaklarında el birliğiyle taşınması oldu.

Ukrayna halkının direnişini ve özgürlük arzusunu simgeleyen bu dev bayrak, yürüyüş güzergahı boyunca büyük ilgi gördü.

Organizatörler, bu eylemin sadece bir yürüyüş değil, Avrupa’nın göbeğinden dünyaya verilen güçlü bir mesaj olduğunu vurguladı.

EIFFEL KULESİ SARI-MAVİYE BÜRÜNECEK

Dayanışma etkinlikleri sadece yürüyüşle sınırlı kalmadı. Organizatörler, Paris’in dünyaca ünlü simgesi Eiffel Kulesi’nin de bu akşam yerel saatle 19.00’da Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve mavi ile ışıklandırılacağını duyurdu.

Tarihi kulenin bu renklerle aydınlatılması, Fransa’nın Ukrayna halkına verdiği desteğin en güçlü sembollerinden biri olarak kayıtlara geçecek.