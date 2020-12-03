Paris'te polis şiddetine maruz kalan Suriyeli gazeteci Al Halbi: "Başıma gelenler Suriye'de yaşadıklarımı hatırlattı"

PARİS (AA) - YUSUF ÖZCAN - Suriye'deki Beşşar Esed rejiminden kaçarak Fransa'ya gelen gazeteci Ameer Al Halbi, Paris'te güvenlik yasa tasarısına karşı geçen hafta yapılan protesto eyleminde polis şiddetine maruz kaldığı olayın kendisine Suriye'de yaşadıklarını hatırlattığını belirtti.

Fransız polisinin özellikle sarı yeleklilerin eylemlerinden bu yana göstericilere ve gazetecilere uyguladığı şiddet son dönemlerde büyük tepkilere neden oluyor. Sarı yeleklilerin gösterilerinde bine yakın kişi yaralanırken, bunlardan 127'si gazeteci.

Basın özgürlüğü ile özel hayatın gizliliğini ihlal edeceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde olan güvenlik yasa tasarısına karşı yapılan protesto eylemlerinde birçok gazeteci polis tarafından yaralandı.

3,5 yıl önce Esed rejiminden kaçarak Fransa'nın başkenti Paris'e gelen Al Halbi, Paris'te geçen hafta tasarının protesto edildiği gösteride polis şiddetinin kurbanlarından biri oldu.

2017'de Dünya Basın Fotoğrafları Vakfı Ödülleri "Haber Fotoğrafı" kategorisinde, yaşadığı kent Halep'teki yıkımı yansıtan karesiyle 2'nci olan Al Halbi, Halep'te yine 2017'de çektiği diğer bir fotoğrafla da savaş muhabirleri için verilen Bayeux Calvados ödülüne layık görülmüştü.

AA muhabirine konuşan Al Halbi, Paris'te geçen haftaki gösteriyi yerinden takip ettiğini, Republique Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na giderken bir noktada polisin göstericileri kovaladığını söyledi.

Burada şiddet olaylarının başladığını ve gösterinin tehlikeli olmaya başladığını fark ettiğini kaydeden Al Halbi, "O an biraz düşündüm. Ben fotoğraf çekmek için buradayım ve devam etmem gerektiğine karar verdim. O sırada bunu beklemiyordum ve polis copla yüzüme vurdu. Yere düştüm. Burada bloke olmaktan korktum. Herkes koşuyordu." dedi.

Al Halbi, polisin kendisini neden copla darbettiğini anlamadığını söyledi.

"O an yaşananları pek idrak edemedim. Fotoğraf çekmeye devam etmeyi düşündüm. Biraz ilerledikten sonra görmekte zorlanıyordum. Sonra fotoğraf makinesinin kanlar içinde olduğunu gördüm. Tam bu sırada olanların normal olmadığını anladım. Şoke oldum." diye konuşan Al Halbi, daha sonra ambulansın geldiğini ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Al Halbi, "Benim için çok zordu. Başıma gelenler bana Suriye'de yaşadıklarımı hatırlattı. Suriye gördüğüm en kötü ülke." dedi.

Olaydan sonra uyumakta zorlandığını ve dinlemeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Al Halbi, polisin cop darbesi sonucunda burnunun kırıldığını öğrendiğini belirtti.

Al Halbi, bunun kendisi için çok zor olduğunu kaydetti.

Esed rejiminden kaçarak 3,5 yıl önce Paris'e geldiğini anlatan Al Halbi, buraya geldikten sonra fotoğrafçılık alanında eğitim aldığını söyledi.

Al Halbi, Polka Magazine için şu an çektiği belgeselin Nisan 2021'de yayımlanacağını kaydetti.

Suriyeli gazeteci, Fransız haber ajansı AFP, Polka Magazine ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün olayla ilgili süreci takip ettiğini aktardı.

Paris Savcılığı, 30 Kasım'da Al Halbi'nin "yaralanma nedeninin araştırılması" için soruşturma açmıştı. Soruşturmanın, Ulusal Polis Soruşturma Birimince yürütüleceği belirtilmişti.





