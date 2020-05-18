  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün markete gitmek yasak mı? | Marketler kaça kadar açık?

Oruçluyken cinsel ilişki olursa kaza mı gerekir kefaret mi?

Çilekli irmik topları tarifi | Pudingle yapılan muhteşem çilek topları

Fed Başkanı Powell: Ekonomik toparlanma gelecek yılın sonuna kadar uzayabilir

Ambulans uçak rahatsızlanan 17 günlük bebek için havalandı
için kalan
Dünya

Paris'te polis şiddetine karşı olaylı gösteri

Fransa'nın başkenti Paris'te polisin bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla düzenlenen gösteride polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:29:00 -
Paris'te polis şiddetine karşı olaylı gösteri

Fransa'nın başkenti Paris'te polisin bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gösteri düzenlendi.

Paris'in banliyölerinden Argenteuil'de polis şiddetine karşı yapılan eylemde göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

Eylemcilerin havai fişek atması ve birçok çöp bidonu ve otobüs durağını ateşe vermesi üzerine polis biber gazıyla müdahale etti. Gösteride polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Argenteul'de dün gece 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralanmış, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Fransız basınına konuşan görgü tanıkları, sivil polis aracının sürücünün yolunu kestiği ve ona çarptığını söylemişti.

Emniyetten yapılan açıklamada ise sürücüye herhangi bir müdahalede bulunulmadığı savunulmuştu.

Paris'in diğer banliyölerinden Villeneuve-la-Garenne'de de geçen ay polisin bir motosiklet sürücüsünü yaraladığı iddiası üzerine gösteri düzenlenmiş ve şiddet olayları yaşanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı