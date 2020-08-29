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Aktüel Paris'te maske karşıtı gösteri düzenlendi
Aktüel

Paris'te maske karşıtı gösteri düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-29 21:13:43 -
Paris'te maske karşıtı gösteri düzenlendi

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında zorunlu tutulan maskeye karşı gösteri düzenlendi.

Paris'teki Nation Meydanı'nda toplanan yaklaşık 300 eylemci, maske kullanımının zorunlu olmasını protesto etti.

Maske karşıtı sloganlar atan ve pankartlar taşıyan göstericiler, Kovid-19'a karşı maske kullanımının bilimsel dayanağı olmadığını savundu.

Eyleme sarı yelekliler de destek verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösteride maske takmadığı gerekçesiyle 123 kişiye 135'er avro para cezası verildiği belirtildi.

Ülkede vaka sayılarının artması üzerine Paris başta olmak üzere birçok kentte açık alanlarda da maske kullanma zorunluluğu getirilmişti.

Fransa'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 602'ye, vaka sayısı ise 272 bin 530'a yükseldi.


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