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Paris’te ’haşema’ eylemi havuz kapattırdı

Paris’te bir grup Müslüman kadının belediyeye ait bir havuza haşema ile girmek istemesi üzerine polisler havuzu kapattı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 23:50
Paris’te ’haşema’ eylemi havuz kapattırdı

Paris’te bir grup Müslüman kadının belediyeye ait bir havuza haşema ile girmek istemesi üzerine polisler havuzu kapattı. Haşema yasağını protesto eden Müslüman kadınlara bikinili ve mayolu diğer kadınların yanı sıra eşcinsellerden de destek geldi.


Müslüman aktivistlerden oluşan 5 kadın, dün Paris’in 11’inci bölgesinde belediyeye ait bir havuzda haşema yasağını protesto ederek yüzmek istediler. Müslüman kadınlara destek veren 10 feminist ve eşcinsel aktivistin de katılımıyla sayıları 15 kişiye çıkan grubun da Paris Belediyesi tarafından uygulanan bu yasağa tepki göstererek havuza girmeye çalışması üzerine cankurtaranlar müdahale etti. Cankurtaranların haşemalı grubu durduramaması üzerine tesis yetkililerinin çağırdı polisler havuzu kapattı.



“Irkçılar bunu istemese de yüzeceğiz”


Haşemalı 5 Müslüman kadının özgürce yüzmek istemesi olarak başlayan protesto, kadınlara müdahale edilmesi üzerine mayolu ve bikinili kadınlar ile havuzda bulunan trans bireyler ve erkeklerden de destek aldı. Grubun “Yüzeceğiz, yüzeceğiz. Irkçılar bunu istemese de yüzeceğiz” şeklinde şarkı söylemesi havuzdaki diğer yüzücülerin bir kısmını eğlendirirken bir kısmının ise öfke göstermesine neden oldu. Yetkililerin araması üzerine gelen polisin havuzu kapatması üzerine tesisi terk etmek zorunda kalan protestocular, arkalarında “Yüzmek herkes içindir, İslamofobi’yi durdurun” yazılı bir pankart bıraktı.


Haşemalı Müslüman eylemcilerden 27 yaşındaki Nargesse, “Amacımız, başörtülü Müslüman kadınların da havuza girebilmesidir” dedi. Fransa’da yükselen İslamofobi’ye dikkat çeken genç kadın, “Ayrımcı düzenlemelerle rahatsız edilmeden istediğimizi giymek ve vaktimizi istediğimiz gibi değerlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bir diğer gösterici olan 18 yaşındaki feminist aktivist Camille, “Tüm kadınların ve tüm insanların yüzebilmesi ve hoşça vakit geçirmesi önemlidir” ifadelerini kullandı.


Grup tarafından yapılan açıklamada, “Yüzme havuzlarının kurallarının değiştirilmesi ve herkes için erişilebilirliği” çağrısında bulunuldu ve “Bizim bedenlerimiz bize aittir. Yalnızca bizi ilgilendiren nedenlerle onları örter ve açarız” dedi.


Tüm vücut ile saçları örten ve Müslüman kadınlar tarafından tercih edilen haşemalar, son yıllarda her yaz döneminde Fransa’da tartışma konusu olurken, bazı belediyeler halk plajlarında dahi bu özel yüzme giysilerinin giyilmemesi için polisleri görevlendiriyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 23:50
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