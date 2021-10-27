Paris'te bomba ihbarı! Tren istasyonu boşaltıldı
Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonu'nun, bomba ihbarı üzerine boşaltıldığı açıklandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonu'nun, bomba ihbarı üzerine boşaltıldığı bildirildi.
Fransız polisi, şüpheli bavulun bulunmasının ardından Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonunu'nu tahliye etti.
Tahliyenin, bu durumlar için tasarlanmış güvenlik prosedürlerine uygun olarak yerel saatle 15.45 civarında gerçekleştiği bildirildi.
Olay yerinde, neredeyse boş olan tren istasyonundan videoların yanı sıra, tahliye edilen kalabalığın görüntüleri de paylaşıldı.
Tahliye nedeniyle istasyona giden tüm trenler durduruldu. Kesinti, şehre ve banliyölere hizmet veren Bölgesel Ekspres Ağı'nı (RER), Ulusal Demiryolu Servisi'ni (TER), Yüksek Hızlı Tren Ağı'nı (TGV) ve Paris Metrosu'nu etkiledi.