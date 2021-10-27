  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Paris'te bomba ihbarı! Tren istasyonu boşaltıldı
Dünya

Paris'te bomba ihbarı! Tren istasyonu boşaltıldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonu'nun, bomba ihbarı üzerine boşaltıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 19:09:00 -
Paris'te bomba ihbarı! Tren istasyonu boşaltıldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonu'nun, bomba ihbarı üzerine boşaltıldığı bildirildi.

Fransız polisi, şüpheli bavulun bulunmasının ardından Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonunu'nu tahliye etti.

Tahliyenin, bu durumlar için tasarlanmış güvenlik prosedürlerine uygun olarak yerel saatle 15.45 civarında gerçekleştiği bildirildi.

Olay yerinde, neredeyse boş olan tren istasyonundan videoların yanı sıra, tahliye edilen kalabalığın görüntüleri de paylaşıldı.

Tahliye nedeniyle istasyona giden tüm trenler durduruldu. Kesinti, şehre ve banliyölere hizmet veren Bölgesel Ekspres Ağı'nı (RER), Ulusal Demiryolu Servisi'ni (TER), Yüksek Hızlı Tren Ağı'nı (TGV) ve Paris Metrosu'nu etkiledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye gibi S-400 aldılar! ABD’den büyük ikiyüzlülük: O ülkeye yaptırım uygulayın
Dünya

Türkiye gibi S-400 aldılar! ABD’den büyük ikiyüzlülük: O ülkeye yaptırım uygulayın

Türkiye'ye S-400 aldığı gerekçesiyle yaptırım tehditlerinde bulunan ABD'deki senatörler, Hindistan'ın bu konudan muaf tutulmasını istedi...
Kadın - Aile

"Bitki çayları ile 'Şifa bulacağım' diye sağlığınızdan olmayın"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda İLAFAR Araştırma Grubu Sorumlusu Doç. Dr. Gülin Renda,..
Suudi Arabistan Türkiye’nin dost ülkesi için harekete geçti
Dünya

Suudi Arabistan Türkiye’nin dost ülkesi için harekete geçti

Suudi Arabistan’ın Türkiye’nin dost ülkesi Pakistan’a nakit ve petrol desteği sağlayacağı aktarıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay