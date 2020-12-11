Paris’e Macron’un kankası atandı
Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği görevine dikkat çeken bir isim atandı.
Büyükelçi İsmail Hakkı Musa’nın yerine Tunus Büyükelçisi Ali Onaner getirildi. Fransız basınından Le Point, Onaner’in atanmasını “Emmanuel Macron’un Türk arkadaşı Paris’e büyükelçi olarak atandı” başlığıyla duyurdu. Fransızca bildiği belirtilen 47 yaşındaki Onaner’in, ülkedeki Ulusal Yönetim Okulu’nda (ENA) 2002-2004 yıllarında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile birlikte eğitim gördüğü kaydedildi. Fransızlar Onaner’in Türkiye’nin Libya politikasını savunduğunu da belirtti.