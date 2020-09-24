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Aktüel Paris Temyiz Mahkemesi Sarkozy'nin suçlandığı Libya soruşturmasına itirazları reddetti
Aktüel

Paris Temyiz Mahkemesi Sarkozy'nin suçlandığı Libya soruşturmasına itirazları reddetti

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:11:20 -
Paris Temyiz Mahkemesi Sarkozy'nin suçlandığı Libya soruşturmasına itirazları reddetti

PARİS (AA) - Fransa’da Paris Temyiz Mahkemesi, 2007’deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı iddialarıyla hakkında soruşturma açılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin yaptığı itirazları kabul etmedi.

Mahkeme, Sarkozy ve soruşturmalarda adı geçen kişilerin, soruşturmaların geçerliliğine ilişkin itirazlarını reddetti.

Yaklaşık 8 yıl önce açılan soruşturmaların devam edeceğini bildiren mahkeme, sadece Sarkozy’nin seçim yasasını ihlal etmekle suçlandığı bir gerekçeyi kısmen iptal etti.

Savunmanın karara Yargıtay'da itiraz etme hakkı bulunuyor.

- Sarkozy hakkındaki iddialar

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin, 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı şekilde para aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü iddia ediliyor.

Devrik Libya lideri Kaddafi, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce verdiği bir röportajında, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim. Sayemde seçimi kazandı." ifadesini kullanmıştı.

İş adamı Ziad Takieddine, geçen yıl, 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini öne sürmüştü.

İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı. Beş yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından hakkında "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği" gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

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