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Spor Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir
Spor

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir

Yeniakit Publisher
2020-12-08 22:08:56 -
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir

PARİS (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun altıncı haftasında oynanacak Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Parc des Princes

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

Paris Saint-Germain: Nava​​​​​​​s, Kimpembe, Marquinhos, Veratti, Mbappe, Paredes, Neymar, Rafinha, Danilo, Florenzi, Bakker

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Rafael, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Deniz Türüç, Ponck, Crivelli


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