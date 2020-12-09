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Spor Paris Saint-Germain Kulübü: "Her türlü ırkçılık, Paris Saint-Germain, Başkanı, personeli ve oyuncularının değerlerine aykırıdır"
Spor

Paris Saint-Germain Kulübü: "Her türlü ırkçılık, Paris Saint-Germain, Başkanı, personeli ve oyuncularının değerlerine aykırıdır"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 02:26:42 -
Paris Saint-Germain Kulübü: "Her türlü ırkçılık, Paris Saint-Germain, Başkanı, personeli ve oyuncularının değerlerine aykırıdır"
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